Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта в Украине

Администрация США предпринимает энергичные усилия для завершения конфликта в Украине, заявил президент России Владимир Путин на совещании в рамках подготовки к саммиту на Аляске.

Как сообщают российские СМИ, Путин отметил, что собрал совещание, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.

«Американская администрация предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности», – сказал он.

Президент РФ добавил, что американская сторона ищет приемлемые для обеих сторон конфликта условия его завершения.