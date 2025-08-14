Путин оценил усилия США по урегулированию конфликта в Украине
Администрация США предпринимает энергичные усилия для завершения конфликта в Украине, заявил президент России Владимир Путин на совещании в рамках подготовки к саммиту на Аляске.
Как сообщают российские СМИ, Путин отметил, что собрал совещание, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.
«Американская администрация предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности», – сказал он.
Президент РФ добавил, что американская сторона ищет приемлемые для обеих сторон конфликта условия его завершения.
