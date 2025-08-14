В Баку арестовали водителя-нелегала - ВИДЕО

В Баку за незаконную перевозку пассажиров арестован водитель.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Водитель, занимавшийся незаконной перевозкой пассажиров и подвергавший серьёзному риску как свою жизнь, так и жизнь пассажиров, был остановлен на посту экологического контроля.

После профилактической беседы с водителем Гасановым Алифагой Агиль оглу были оформлены соответствующие документы, а собранные материалы направлены в суд для рассмотрения. По решению суда он был арестован в административном порядке на 20 суток.