Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы
Установлена личность человека, устроившего 11 августа пожар на снесённом мраморном заводе в селе Малыбейли Ходжалинского района.
Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что возгорание произошло в результате неосторожных действий Аршада Гасымова, 1998 года рождения, который проводил сварочные работы на указанной территории.
Гасымов был задержан, в отношении него приняты меры в соответствии с законодательством.
329