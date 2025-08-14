Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы

Установлена личность человека, устроившего 11 августа пожар на снесённом мраморном заводе в селе Малыбейли Ходжалинского района.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования было установлено, что возгорание произошло в результате неосторожных действий Аршада Гасымова, 1998 года рождения, который проводил сварочные работы на указанной территории.

Гасымов был задержан, в отношении него приняты меры в соответствии с законодательством.