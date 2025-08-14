 В Азербайджане приняты 17 новых государственных стандартов в сфере труда | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане приняты 17 новых государственных стандартов в сфере труда

Феликс Вишневецкий11:35 - Сегодня
В Азербайджане приняты 17 новых государственных стандартов в сфере труда

Подведомственный Государственному агентству по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Президенте Азербайджанской Республики Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 17 новых государственных стандартов в сфере труда.

В AZSTAND сообщили 1news.az, что эти государственные стандарты следующие:

- AZS ISO 374-4:2025 - «Защитные перчатки от опасных химических веществ и микроорганизмов - Часть 4: Определение стойкости к деградации химическими веществами»

- AZS ISO 20320:2025 - «Защитная одежда для сноуборда - Защита запястья - Требования и методы испытаний»

- AZS ISO 20346:2025 - «Средства индивидуальной защиты - Защитная обувь»

- AZS ISO 20347:2025 - «Средства индивидуальной защиты - Рабочая обувь» (ISO 20347:2021 Personal protective equipment - Occupational footwear)

- AZS ISO 20349-2:2025 - «Средства индивидуальной защиты - Обувь для защиты от рисков, возникающих при работах в литейных цехах и сварочных операциях - Часть 2: Требования и методы испытаний защиты от рисков при сварке и родственных процессах»

- AZS ISO 6530:2025 - «Защитная одежда - Защита от жидких химических веществ - Метод испытания стойкости материалов к проникновению жидкостей»

- AZS ISO 6942:2025 - «Защитная одежда - Защита от тепла и пламени - Метод испытаний: Оценка материалов и их комбинаций при воздействии источника теплового излучения»

- AZS ISO 9151:2025 - «Защитная одежда от воздействия тепла и пламени - Определение теплопередачи при воздействии пламени»

- AZS ISO 12312-1:2025 - «Защита глаз и лица - Солнцезащитные очки и средства защиты, связанные с глазами - Часть 1: Солнцезащитные очки общего назначения»

- AZS ISO 12312-2:2025 - «Защита глаз и лица - Солнцезащитные очки и средства защиты, связанные с глазами - Часть 2: Фильтры для прямого наблюдения Солнца»

AZS ISO 13998:2025 - «Защитная одежда - Фартуки, брюки и жилеты для защиты от порезов и ударов ножом при использовании ручных ножей»

- AZS ISO 14877:2025 - «Защитная одежда для работ по очистке поверхностей методом струйной обработки с применением гранулированных абразивных материалов»

- AZS ISO 15025:2025 - «Защитная одежда - Защита от пламени - Метод испытаний на ограниченное распространение пламени»

- AZS ISO 20344:2025 - «Средства индивидуальной защиты - Методы испытаний обуви»

- AZS ISO 4869-1:2025 - «Акустика - Средства защиты слуха - Часть 1: Субъективный метод измерения ослабления шума»

- AZS ISO 4869-2:2025 - «Акустика - Средства защиты слуха - Часть 2: Приблизительное определение эффективных уровней звукового давления с A-взвешиванием при использовании средств защиты слуха»

- AZS ISO 4869-3:2025 - «Акустика - Средства защиты слуха - Часть 3: Измерение потери передачи звука у наушниковых средств защиты слуха с использованием акустического испытательного устройства»

Указанные государственные стандарты определяют методы испытаний защитной одежды на устойчивость к воздействию химических веществ, тепла и пламени, требования к защитным фартукам для предотвращения травм при работе с ручными ножами, а также требования к средствам защиты слуха, солнцезащитным очкам и защитным средствам для глаз.

Цель внедрения новых государственных стандартов - повысить осведомлённость работников об опасностях, которые могут возникнуть на рабочем месте, и снизить риски, негативно влияющие на жизнь и здоровье человека.

Отметим, что новые государственные стандарты были приняты на основе консенсуса в Техническом комитете по стандартизации в сфере труда (AZSTAND/TK 21) и внесены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Поделиться:
247

Актуально

Xроника

Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана

Политика

МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО

Общество

Где в Азербайджане прошли самые сильные ливни и град?

Общество

«Я считаю, что виноват врач»: муж скончавшейся роженицы рассказал о трагедии - ...

Общество

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села - в город»

В Азербайджане приняты 17 новых государственных стандартов в сфере труда

Мингячевирское водохранилище превратили в стихийный пляж - ВИДЕО

Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Погода на вторник: В Баку усилится ветер, ожидается гроза

В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

В БГУ появится новая специальность

Совершивший развратные действия в отношении малолетней в Сабирабаде арестован на 4 месяца

Последние новости

Палестина впервые будет представлена на конкурсе «Мисс Вселенная» - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села - в город»

Сегодня, 12:30

Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана

Сегодня, 12:12

Пакистан создаст ракетные войска

Сегодня, 11:45

В Азербайджане приняты 17 новых государственных стандартов в сфере труда

Сегодня, 11:35

ОБСЕ начнет консультации по закрытию Минской группы

Сегодня, 11:28

Мингячевирское водохранилище превратили в стихийный пляж - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

МИД Азербайджана поздравил Пакистан с Днем независимости - ФОТО

Сегодня, 11:05

Задержан виновник пожара на заводе в Ходжалы

Сегодня, 10:52

Кино на неделю: Экшен «Никто 2» с Бобом Оденкёрком и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

Где в Азербайджане прошли самые сильные ливни и град?

Сегодня, 10:40

В Баку арестовали водителя-нелегала - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

В посёлке Сахиль питьевая вода превратила улицу в болото - ВИДЕО

Сегодня, 10:20

«Я считаю, что виноват врач»: муж скончавшейся роженицы рассказал о трагедии - ВИДЕО

Сегодня, 10:15

Посол: Пакистан не намерен менять отношения с Арменией без консультаций с Азербайджаном

Сегодня, 10:06

Трамп дал обещание Зеленскому

Сегодня, 09:58

В Мексике робот-пёс учит горожан доброте к животным - ФОТО

Сегодня, 09:52

Пашинян: Подписанные в Вашингтоне документы принесут Ирану и России ощутимые выгоды

Сегодня, 09:47

Посол: Пакистан всегда ценил поддержку Азербайджана

Сегодня, 09:43

Один человек погиб и шестеро пострадали при крушении воздушного шара в Нидерландах

Сегодня, 09:27
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06