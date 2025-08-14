В Азербайджане приняты 17 новых государственных стандартов в сфере труда

Подведомственный Государственному агентству по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Президенте Азербайджанской Республики Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял 17 новых государственных стандартов в сфере труда.

В AZSTAND сообщили 1news.az, что эти государственные стандарты следующие:

- AZS ISO 374-4:2025 - «Защитные перчатки от опасных химических веществ и микроорганизмов - Часть 4: Определение стойкости к деградации химическими веществами»

- AZS ISO 20320:2025 - «Защитная одежда для сноуборда - Защита запястья - Требования и методы испытаний»

- AZS ISO 20346:2025 - «Средства индивидуальной защиты - Защитная обувь»

- AZS ISO 20347:2025 - «Средства индивидуальной защиты - Рабочая обувь» (ISO 20347:2021 Personal protective equipment - Occupational footwear)

- AZS ISO 20349-2:2025 - «Средства индивидуальной защиты - Обувь для защиты от рисков, возникающих при работах в литейных цехах и сварочных операциях - Часть 2: Требования и методы испытаний защиты от рисков при сварке и родственных процессах»

- AZS ISO 6530:2025 - «Защитная одежда - Защита от жидких химических веществ - Метод испытания стойкости материалов к проникновению жидкостей»

- AZS ISO 6942:2025 - «Защитная одежда - Защита от тепла и пламени - Метод испытаний: Оценка материалов и их комбинаций при воздействии источника теплового излучения»

- AZS ISO 9151:2025 - «Защитная одежда от воздействия тепла и пламени - Определение теплопередачи при воздействии пламени»

- AZS ISO 12312-1:2025 - «Защита глаз и лица - Солнцезащитные очки и средства защиты, связанные с глазами - Часть 1: Солнцезащитные очки общего назначения»

- AZS ISO 12312-2:2025 - «Защита глаз и лица - Солнцезащитные очки и средства защиты, связанные с глазами - Часть 2: Фильтры для прямого наблюдения Солнца»

AZS ISO 13998:2025 - «Защитная одежда - Фартуки, брюки и жилеты для защиты от порезов и ударов ножом при использовании ручных ножей»

- AZS ISO 14877:2025 - «Защитная одежда для работ по очистке поверхностей методом струйной обработки с применением гранулированных абразивных материалов»

- AZS ISO 15025:2025 - «Защитная одежда - Защита от пламени - Метод испытаний на ограниченное распространение пламени»

- AZS ISO 20344:2025 - «Средства индивидуальной защиты - Методы испытаний обуви»

- AZS ISO 4869-1:2025 - «Акустика - Средства защиты слуха - Часть 1: Субъективный метод измерения ослабления шума»

- AZS ISO 4869-2:2025 - «Акустика - Средства защиты слуха - Часть 2: Приблизительное определение эффективных уровней звукового давления с A-взвешиванием при использовании средств защиты слуха»

- AZS ISO 4869-3:2025 - «Акустика - Средства защиты слуха - Часть 3: Измерение потери передачи звука у наушниковых средств защиты слуха с использованием акустического испытательного устройства»

Указанные государственные стандарты определяют методы испытаний защитной одежды на устойчивость к воздействию химических веществ, тепла и пламени, требования к защитным фартукам для предотвращения травм при работе с ручными ножами, а также требования к средствам защиты слуха, солнцезащитным очкам и защитным средствам для глаз.

Цель внедрения новых государственных стандартов - повысить осведомлённость работников об опасностях, которые могут возникнуть на рабочем месте, и снизить риски, негативно влияющие на жизнь и здоровье человека.

Отметим, что новые государственные стандарты были приняты на основе консенсуса в Техническом комитете по стандартизации в сфере труда (AZSTAND/TK 21) и внесены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.