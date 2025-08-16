 Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media04:00 - Сегодня
Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры России и США в американском городе Анкоридж на Аляске завершились.

Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

«Переговоры в Анкоридже завершились», — написали в Telegram-канале Кремля.

Источник: İz.Ru

03:28

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по итогам их встречи в узком составе 15 августа завершилась без ответов на вопросы журналистов.

Источник: İz.Ru

02:55

Пресс-конференция, посвященная переговорам президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которое состоялись на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа, началась.

Встреча между главами государств продлилась 2 часа 45 минут.

Источник: İz.Ru

02:17

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в узком составе завершились.

Встреча продлилась 2 часа 45 минут.

Источник: İz.Ru

01:50

Российско-американский саммит в формате «три на три» длится уже свыше двух часов.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят беседу в закрытом для СМИ режиме в присутствии своих помощников и руководителей дипломатических ведомств.

Источник: Gazeta.Ru

00:45

Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается уже больше часа.

Об этом сообщил ТАСС.

Источник: Gazeta.Ru

23:35 15.08.2025

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в формате «три на три» начались в Анкоридже 15 августа.

Источник: İz.Ru

23:25

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сели в один автомобиль после встречи в аэропорту Анкориджа на Аляске.

Лидеры стран вышли из самолетов и поприветствовали друг друга рукопожатием. После этого Путин и Трамп попозировали прессе, и отправились к автомобилям.

Президенты сели в черный автомобиль марки Cadillac.

Источник: Gazeta.Ru

23:16

Американский лидер Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин встретились на летном поле в аэропорту Анкориджа 15 августа.

При встрече главы государств пожали друг другу руки.

Источник: İz.Ru

23:05

Президент России Владимир Путин прибыл в город Анкоридж в американском штате Аляска на переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщило РИА Новости.

Саммит на Аляске был запланирован на 15 августа. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон.

Источник: Gazeta.Ru

22:28

Президент США Дональд Трамп 15 августа прибыл в штат Аляска для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Президенты РФ и США встретятся на базе американских Военно-воздушных сил (ВВС) Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа около 11:30 по местному времени.

Источник: İz.Ru

21:56

Предположительно, президентский борт прибыл на Аляску, где состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом 15 августа свидетельствуют данные портала FlightRadar24.

Источник: İz.Ru

21:30

Спецборт с президентом РФ Владимиром Путиным начал сбрасывать высоту, приближаясь к Анкориджу на Аляске, где у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

За полетом самолета в режиме онлайн следят более 190 тысяч человек.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
6548

Актуально

Мнение

Дипломатия без слов: Жесты, позы, эмоции лидеров на встрече в Вашингтоне

В мире

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мнение

Российская пропаганда снова в ударе: теперь Азербайджан - источник украинских ...

Мнение

«СССР на груди Лаврова и манифестация кризиса российской идентичности»

В мире

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп заявил о согласовании с Путиным «многих пунктов» по Украине

Путин выразил надежду на открытие дороги к миру в Украине

Путин пригласил Трампа встретиться в Москве

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Зеленский отверг уступки территорий

Курорт Sea Breeze станет самым дорогим мегапроектом в истории Узбекистана - ПОДРОБНОСТИ

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пашинян снова уходит в отпуск

Последние новости

Переговоры России и США на Аляске завершились - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 04:00

Трамп заявил о согласовании с Путиным «многих пунктов» по Украине

Сегодня, 03:46

Путин выразил надежду на открытие дороги к миру в Украине

Сегодня, 03:40

Путин пригласил Трампа встретиться в Москве

Сегодня, 03:32

Трамп рассказал о большом прогрессе в переговорах и отсутствии сделки

Сегодня, 03:29

Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными

Сегодня, 03:24

Путин указал на возможность предотвращения конфликта в Украине при Трампе

Сегодня, 03:21

Путин заявил о повышении товарооборота РФ и США с приходом администрации Трампа

Сегодня, 03:20

Путин отметил стремление Трампа к урегулированию конфликта в Украине

Сегодня, 03:16

Путин сообщил о наличии на Аляске культурного наследия «русской Америки»

Сегодня, 03:10

Путин назвал одну из ключевых тем на переговорах с Трампом

Сегодня, 03:09

Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Сегодня, 03:03

Трамп назвал условие выхода из переговорного процесса по Украине

Сегодня, 02:47

Трамп изъявил желание провести еще одну встречу с Путиным

Сегодня, 02:30

Белый дом назвал встречу Трампа и Путина исторической

Сегодня, 02:00

Экитике посвятил гол Жоте в дебютном матче за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Сегодня, 01:25

В РФ мусульмане коллективно помолились об успехе переговоров Путина и Трампа

Сегодня, 01:11

Белый дом опубликовал совместное фото Путина и Трампа

Сегодня, 00:30

«Барселона» объявила о продлении контракта с Кунде до 2030 года

Сегодня, 00:26

Путин встречается с Трампом. Первые кадры - ФОТО

Сегодня, 00:08
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06