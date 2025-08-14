Российского блогера приговорили к восьми годам колонии

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова к восьми годам колонии по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Варламова виновным, окончательно назначить ему наказание в виде восьми лет колонии заочно", - огласила решение судья.

Суд также назначил Варламову штраф в размере 99 млн рублей. Кроме того, ему на четыре года запрещено администрирование сайтов.

В ходе прений сторон прокурор просил назначить Варламову такое же наказание.

Илья Варламов — YouTube-блогер, снимающий ролики о путешествиях, урбанистике и политике.

После начала военной операции в Украине он уехал из России.