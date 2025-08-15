Поножовщина в Хачмазе
В Хачмазе произошёл инцидент с поножовщиной.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, происшествие было зафиксировано на территории города.
По предварительным данным, житель города Алиев Фархад Теймур оглу в ходе ссоры ударил ножом своего знакомого Аскерова Мехраба Мамедага оглу прямо на улице.
В результате оперативных действий сотрудников Хачмазского районного отдела полиции, подозреваемый в совершении преступления Ф.Алиев был задержан.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
275