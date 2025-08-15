Поножовщина в Хачмазе

В Хачмазе произошёл инцидент с поножовщиной.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, происшествие было зафиксировано на территории города.

По предварительным данным, житель города Алиев Фархад Теймур оглу в ходе ссоры ударил ножом своего знакомого Аскерова Мехраба Мамедага оглу прямо на улице.

В результате оперативных действий сотрудников Хачмазского районного отдела полиции, подозреваемый в совершении преступления Ф.Алиев был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело.