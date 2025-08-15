Ильхам Алиев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Конго Дени Сассу-Нгессо с национальным праздником.
В письме главы государства говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 65-й годовщины независимости Республики Конго.
Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Конго развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием. Два Ваших визита в нашу страну в прошлом году придали значительный импульс расширению сотрудничества.
Дружеские отношения, сложившиеся в настоящее время между Азербайджаном и Конго, создали благоприятную почву и возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.
Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между Азербайджаном и Конго, углубления нашего сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Конго – постоянного благополучия и процветания».