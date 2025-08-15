На Аляске перед саммитом Трампа и Путина проходит митинг в поддержку Украины - ВИДЕО
В преддверии саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже на Аляске проходит митинг в поддержку Украины.
Саммит пройдет сегодня на территории объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Бывший корреспондент радио «Голос Америки» Остап Ярыш в сети Х опубликовал видео акции протеста.
🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. “Ukraine and Alaska — Russian never again.” pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025
Источник: «Украинская правда»
