Джейхун Османлы для Modern Diplomacy: Вашингтонская совместная декларация и проект TRIPP: продвижение мира и связности в Южном Кавказе

Европейский аналитический портал Modern Diplomacy опубликовал статью политолога, депутата 4-го созыва парламента Азербайджана, директора Центра TLM Джейхуна Османлы, посвященную Вашингтонской совместной декларации и проекту TRIPP.

Доктор Джейхун Османлы 14 августа 2025 г.

Трёхстороннее заявление, подписанное Республикой Азербайджан, Республикой Армения и Российской Федерацией по итогам Второй Карабахской войны, положило конец многолетнему армяно-азербайджанскому конфликту из-за Карабаха. Оно заложило основу для новых геополитических реалий на Южном Кавказе и создало возможность для Азербайджана восстановить свой суверенитет над международно-признанными территориями, которые были оккупированы Арменией в ходе Первой Карабахской войны. В свете этого развития азербайджанская сторона выдвинула ряд конструктивных инициатив, направленных на прекращение вражды между двумя соседними государствами и установление прочного мира во всём регионе.

Однако в течение двух лет после Трёхстороннего заявления 2020 года в контексте мира между сторонами не было достигнуто значительного прогресса. Именно поэтому азербайджанская сторона выдвинула пятиступенчатое предложение 14 марта 2022 года для начала обсуждений мирного договора и нормализации отношений с Арменией: Взаимное признание уважения к суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ и политической независимости друг друга;

Взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие юридически обязательных обязательств не выдвигать таких претензий в будущем;

Обязательство воздерживаться в межгосударственных отношениях от подрыва безопасности друг друга, от угрозы или применения силы как против политической независимости и территориальной целостности, так и любым иным образом, несовместимым с целями Устава ООН;

Делимитация и демаркация государственной границы и установление дипломатических отношений;

Разблокировка транспортных и других коммуникаций, строительство других коммуникаций по мере необходимости и установление сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Однако, хотя переговоры продолжались на различных политических платформах, нормализация отношений между двумя республиками в основном затруднялась из-за невыполнения армянской стороной своих обязательств по транзитному коридору в соответствии с Трёхсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, а также из-за территориальных претензий к Азербайджану, закреплённых в Конституции Армении.

В этой связи Совместная декларация, подписанная 8 августа 2025 года в Вашингтоне президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, по инициативе президента США Дональда Трампа, стала значительным дипломатическим событием в мирном процессе между двумя сторонами.

Встречу лидеров двух республик в Вашингтоне следует рассматривать как исторический момент, формирующий послевоенный дипломатический ландшафт Южного Кавказа. Два аспекта Совместной декларации, подписанной в ходе вашингтонской встречи, касающиеся бывшего карабахского конфликта, имели особое значение.

Во-первых, Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, парафированное министрами иностранных дел сторон, представляет собой реальное политическое волеизъявление обеих сторон, показывающее, что мирный процесс вышел на финальную стадию.

Во-вторых, официальное обращение, подписанное сторонами и переданное в ОБСЕ, об официальном прекращении деятельности бывшей Минской группы — посредника между сторонами с 1994 года — с целью символического и практического завершения эпохи «урегулирования конфликта» в регионе.

Совместная декларация изложила следующие ключевые стратегические перспективы:

• Обеспечение и укрепление мира – приверженность обеих сторон установлению отношений на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности;

• Прекращение деятельности Минской группы – официальная и юридическая ликвидация международного механизма, связанного с затягиванием конфликта;

• Открытие линий коммуникации – создание и восстановление новых транспортных и логистических связей внутри страны, на двустороннем и международном уровнях;

• Реализация проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) – обеспечение беспрепятственного и безопасного сухопутного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой;

• Исключение политики реванша – подтверждение политической приверженности предотвращению любых будущих реваншистских политик или военной риторики.

Эти перспективы, в частности нерушимость границ и отказ от применения или угрозы применения силы, указывают на формирование новой основы для регионального мира, безопасности и сотрудничества в контексте фундаментальных норм международного права. Наряду с перспективой регионального мира и безопасности, одним из наиболее важных аспектов Совместной декларации является стратегический инфраструктурный проект под названием TRIPP, который предусматривает соединение основной части Азербайджанской Республики с Нахичеванской Автономной Республикой через прямой сухопутный коридор, проходящий по территории Республики Армения. Однако этот проект представляет собой не только важную национальную инициативу, соединяющую два региона Азербайджана, но и международно значимый проект в контексте транспортной, коммуникационной и энергетической интеграции, который сформирует облик Южного Кавказа с геополитической и экономической точек зрения и обеспечит устойчивое, безопасное и диверсифицированное сообщение в западном и юго-западном направлениях.

Интеграция проекта в инициативу Средний коридор приведёт к транзиту примерно 35 миллионов тонн грузов ежегодно через территорию Азербайджана, что укрепит геополитическое положение Азербайджана как регионального логистического узла. Консолидация региональной стабильности снизит инвестиционные риски , поддерживая при этом экономическую диверсификацию. Однако Азербайджан — не единственная страна региона, которая извлечёт выгоду из экономического потенциала проекта. Помимо Азербайджана, проект представляет заметную выгоду и для Армении. Интеграция Армении в региональную транзитную сеть означает не только новые иностранные инвестиции, но и диверсификацию экспортных и импортных маршрутов, а также возможность открытия границ с Турцией.

Встреча в Вашингтоне является не только значительным этапом в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Она также рассматривается как историческая веха в отношениях между Азербайджаном и Соединёнными Штатами Америки, заложившая основу для нового стратегического партнёрства между двумя сторонами. Это событие знаменует новый этап в дипломатии Азербайджана и дополнительно укрепляет геополитические позиции Азербайджана в политике США в отношении Южного Кавказа.

Так, в ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединённых Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджанской Республикой и Соединёнными Штатами Америки, с целью содействия сотрудничеству в широком спектре областей, включая энергетику, транспорт и логистику, оборонную промышленность, искусственный интеллект, цифровые технологии и кибербезопасность.

В частности, отмена Раздела 907 Закона США «О поддержке свободы» 1992 года создаст новые возможности в рамках двусторонних отношений между двумя сторонами. Как отметил Президент Ильхам Алиев во время интервью азербайджанским представителям СМИ в Вашингтоне 9 августа 2025 года: «Конечно, я считаю, что отмена Раздела 907 — это историческое событие. Я также считаю, что мы уже начали формат стратегического сотрудничества. Поэтому я очень доволен результатами визита и уверен, что ощутимые результаты этого визита проявят себя в ближайшем будущем». Активное участие Соединённых Штатов в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией также открывает дополнительные возможности финансирования инфраструктурных и инновационных проектов, обеспечивает передовой технический опыт и политические гарантии, повышающие доверие международных инвесторов.

Однако, хотя встреча лидеров в Вашингтоне представляет собой значимый этап в развитии прочного мира между Азербайджаном и Арменией и меняет геополитическую картину региона, она также открывает путь к возникновению различных чувствительных и нерешённых вопросов, что порождает следующие вызовы в политико-правовом, экономико-инфраструктурном и геополитическом измерениях, таких как:

· Поправки в Конституцию Армении – Удаление положения в Конституции Республики Армения, отражающего территориальные претензии к Азербайджанской Республике, является важным этапом для укрепления правовой основы мира и развития между двумя сторонами. Однако это удаление может усилить напряжённость во внутренних политических дебатах, вызвать сопротивление оппозиции и повысить риск социально-политической поляризации. Поэтому устойчивость политической воли является решающим фактором для успешного завершения процесса.

· Неопределённость механизмов реализации и необходимость постоянной международной поддержки – В силу сложности инфраструктурных проектов и участия в процессе различных заинтересованных сторон, технические и правовые стандарты, а также финансовые механизмы имеют критическое значение для успешной реализации TRIPP. Поэтому постоянная финансовая, техническая и политическая поддержка со стороны Вашингтона и других партнёров будет важна не только для осуществления TRIPP и других проектов, но и для укрепления стабильности и безопасности в регионе.

· Региональная конкуренция и позиция других акторов – Возможное влияние региональных держав, таких как Иран и Россия, на текущие процессы с использованием экономических, политических, военных и дипломатических средств также должно быть принято во внимание, и должна быть выработана сбалансированная стратегия. Учитывая реалии региона и его геополитическую среду, позиция этих акторов может оказать существенное влияние на ход процессов и направление мирной инициативы.

В целом, новая региональная геополитическая конфигурация, сформированная встречей в Вашингтоне 8 августа 2025 года, открывает реальные возможности. Однако для их полной реализации необходимо тщательное управление сложными и многоаспектными вызовами. Совместная декларация в Вашингтоне, парафированное «Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и проект TRIPP следует рассматривать как одни из наиболее значимых дипломатических достижений на Южном Кавказе со времени Трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Эти события открыли новую главу в отношениях между Азербайджаном и Арменией и заложили стратегическую платформу, способствующую реконструкции политического, экономического и оборонного ландшафта всего региона. Формирующаяся политико-правовая конфигурация создаёт институциональную основу для обеспечения устойчивого мира в регионе на основе принципов международного права – суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и запрета на применение силы, – при этом требуя умелого управления деликатными и сложными стратегическими вызовами.

Окончательный успех Вашингтонской совместной декларации будет зависеть от способности всех сторон преобразовать политические обязательства в проверяемые и устойчивые действия. Установление чётких сроков реализации, механизмов мониторинга и прозрачной отчётности может помочь сохранить импульс к миру. При эффективной реализации проект TRIPP и сопутствующие инициативы по обеспечению транспортной связанности могут стать основой более широкого интеграционного каркаса Южного Кавказа, прочно связав регион с глобальными торговыми коридорами и способствуя формированию общей экономической взаимозависимости. Однако долговечность этих договорённостей потребует предвидения и нейтрализации потенциальных факторов срыва — будь то внутренняя политическая нестабильность, региональное соперничество или непредвиденные экономические потрясения, — которые могут поставить под угрозу достигнутый прогресс.