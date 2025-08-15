Мишустин досрочно возвращается из Кыргызстана в Москву из-за саммита РФ-США

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин досрочно покинул заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Кыргызстане для возвращения в Москву в связи с российско-американским саммитом на Аляске.

«Вместе с тем, прошу меня извинить - мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит - с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», - сказал Мишустин, завершая свою речь на заседании ЕМПС.

Американо-российский саммит пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Центральной темой встречи станет урегулирование российско-украинского конфликта.

15 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан) проходит заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе.

Источник: Интерфакс