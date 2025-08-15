Две станции соединят новым тоннелем в Баку - ВИДЕО

ЗАО «Бакинский метрополитен», входящее в состав холдинга AZCON, начинает подготовительные работы по строительству тоннеля длиной около 200 метров, который соединит линии «Джафар Джаббарлы» и «Низами».

Как сообщает 1news.az, об этом заявило ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что в рамках подготовительных работ будут проводиться раскопки на двух участках в районе станции «28 Мая»: «Одна из строительных площадок расположена перед станцией, а другая - за ней, на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашгая, на территории автомобильной парковки».

Также сообщается, что территория будет огорожена в соответствии с нормами и правилами безопасности: «В сложных геологических условиях начнутся работы по бурению шахт диаметром около 12 метров, с использованием всех современных стандартов. После того как шахты достигнут необходимой глубины, которая превышает 30 метров, будут проложены небольшие соединительные тоннели к основным. На этом процесс бурения шахт завершится».

Согласно информации, указанный процесс продлится 4-5 месяцев. Это не создаст никаких препятствий для организации движения в метрополитене. Пассажиры будут продолжать пользоваться метро с привычным интервалом. Работы по бурению не повлияют на движение автобусов и график работы железной дороги.