Оверчук: Россия поддерживает Армению в создании «маршрута Трампа»

Россия поддерживает Армению в планах по созданию транспортного коридора с Азербайджаном под названием "маршрут Трампа", если Ереван считает это необходимым.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы рассматриваем этот вопрос в такой плоскости. Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Источник: ТАСС