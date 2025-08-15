В Стамбуле задержан мэр округа Бейоглу

В рамках расследования дела о коррупции в столичной мэрии Стамбула вынесено постановление о задержании 44 человек.

В ходе полицейской операции по ряду адресов, задержаны 40 подозреваемых, включая мэра стамбульского округа Бейоглу - Инана Гюнея.

Напоминается, что в рамках этого же дела ранее был задержан мэр Стамбула Экрема Имамоглу.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям турецкого законодательства «руководство преступной организацией», «участии в преступной организации», «взяточничество», «мошенничество», «незаконное получение персональных данных» и «манипуляции с тендерами».

В рамках следственных действий было установлено, что 35 подозреваемых, включая главу округа Бейоглу Инана Гюнея, были вовлечены в многочисленные мошеннические действия в структурах Medya A.Ş, Kültür A.Ş и других подразделениях стамбульской меэрии, действуя в связке с подозреваемыми Муратом Онгуном и скрывающимся от правосудия Эмрахом Багдатлы.

Полиция установила 9 подозреваемых, связанных с Онгуном и Багдатлы, которые по мнению следствия входили в структуру преступной организации, действующей в социальных медиа. Всего было установлено 44 подозреваемых, на которых и выданы ордера на арест. В ходе операции задержаны 40 из них, включая Инана Гюнея.

Источник: Haberler