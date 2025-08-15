В Баку водитель сбил пешехода насмерть

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, в Сабаильском районе, перед Дворцом водных видов спорта, расположенным по адресу: улица Ахада Ягубова, 15, водитель автомобиля Hyundai, житель Агсуинского района Мамедов Турал Салимхан оглу (1996 г.р.), сбил пешехода Зейналова Рахима Бахадур оглу (1969 г.р.), переходившего дорогу.

Пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело.