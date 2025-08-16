18 августа состоится заседание по вопросам сотрудничества между Узбекистаном, Азербайджаном и Европой

При попечительстве Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Международный центр Низами Гянджеви совместно с Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана организует 33-е заседание высокого уровня.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Международном центре Низами Гянджеви. Отмечается, что заседание «Узбекистан, Азербайджан и Европа: сотрудничество во имя общего развития» пройдет в Ташкенте 18–20 августа.

Заседание станет первым мероприятием, организованным Международным центром Низами Гянджеви в Центральной Азии. В нем примут участие бывшие главы государств и правительств из более чем 20 стран, влиятельные лидеры, представители международных организаций, а также официальные лица Узбекистана.

В то время как мир вступает в эпоху трансформации, характеризующуюся новыми технологическими рубежами, экологическими вызовами и меняющимися геополитическими союзами, растет потребность в глобальных платформах, способствующих диалогу и партнерству. В этой связи на заседании будут широко обсуждаться такие темы, как роль Среднего коридора в укреплении связей между Центральной Азией и Европейским Союзом, вызовы, связанные с изменением климата, и новые возможности для трансрегионального сотрудничества, превращение искусственного интеллекта в ключевой фактор будущего регионального развития, результаты реформ, проводимых в современном Узбекистане, и стратегические направления будущего развития страны, а также геополитическая роль Центральной Азии в меняющемся мире.