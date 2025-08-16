В Воронеже снова задержали азербайджанского предпринимателя
В российском Воронеже снова задержали азербайджанского предпринимателя Юсифа Халилова.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Согласно информации, бизнесмена подозревают в даче взятки. Он является совладельцем расположенного в Воронеже Алексеевского рынка.
В первый раз предпринимателя задерживали 1 июля, тогда после оперативных мероприятий бизнесмена отпустили.
Суд по вынесению меры пресечения должен состояться 17 августа.
Источник: Report
