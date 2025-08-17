В Турции продолжается борьба с лесными пожарами

Продолжаются работы по тушению лесных пожаров, вспыхнувших в районах Гелиболу и Эджеабат турецкой провинции Чанаккале, а также в районе Герзе провинции Синоп.

Пожар начался накануне вечером на полуострове Гелиболу, между деревнями Тайфур и Джумали, и под воздействием дующего в регионе ветра распространился на лесные массивы в районе Эджеабат.

Губернатор провинции Чанаккале Омер Тораман в своем аккаунте в Next Social сообщил, что в качестве меры предосторожности 251 житель региона эвакуирован в безопасные районы.

К тушению пожара привлечены 12 самолетов, 12 вертолетов, около сотни единиц техники и 560 человек живой силы.

В связи с пожарами доступ к историческому месту Дарданелльской битвы в Гелиболу временно приостановлен. Пять деревень в Гелиболу эвакуированы.

