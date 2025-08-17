 Число погибших в результате наводнений на севере Пакистана превысило 350 человек | 1news.az | Новости
В мире

Число погибших в результате наводнений на севере Пакистана превысило 350 человек

First News Media16:27 - Сегодня
Число погибших в результате наводнений на севере Пакистана превысило 350 человек

Число погибших в результате наводнений, вызванных ливнями на севере Пакистана, достигло 351 человека.

Об этом сообщил телеканал Geo News.

Отмечается, что в результате наводнений в провинции Хайбер-Пахтунхва погибло 328 человек, в Гилгит-Балтистане – 12, в Азад-Кашмире – 11.

Ожидается, что сильные дожди на севере страны продолжатся до 21 августа.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился немедленно доставить лекарства, продукты питания и другие предметы первой необходимости в провинцию Хайбер-Пахтунхва.

Источник: АЗЕРТАДЖ

