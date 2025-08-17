Число погибших в результате наводнений на севере Пакистана превысило 350 человек
Число погибших в результате наводнений, вызванных ливнями на севере Пакистана, достигло 351 человека.
Об этом сообщил телеканал Geo News.
Отмечается, что в результате наводнений в провинции Хайбер-Пахтунхва погибло 328 человек, в Гилгит-Балтистане – 12, в Азад-Кашмире – 11.
Ожидается, что сильные дожди на севере страны продолжатся до 21 августа.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился немедленно доставить лекарства, продукты питания и другие предметы первой необходимости в провинцию Хайбер-Пахтунхва.
Источник: АЗЕРТАДЖ
