Мерц, Макрон и Стубб поедут в США на встречу Зеленского и Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц примет участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Вашингтоне.

Об этом 17 августа сообщает BBC со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.

«Поездка станет своего рода обменом информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — сказал пресс-секретарь канцлера.

Он также добавил, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины.

Кроме того, по данным телеканала, свое присутствие в Вашингтоне в понедельник также подтвердили президент Финляндии Александр Стубб и президент Франции Эммануэль Макрон.

