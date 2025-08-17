Мерц, Макрон и Стубб поедут в США на встречу Зеленского и Трампа
Канцлер Германии Фридрих Мерц примет участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа в Вашингтоне.
Об этом 17 августа сообщает BBC со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.
«Поездка станет своего рода обменом информацией с президентом США Дональдом Трампом после его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске», — сказал пресс-секретарь канцлера.
Он также добавил, что на встрече будут обсуждаться гарантии безопасности, территориальные вопросы и дальнейшая поддержка Украины.
Кроме того, по данным телеканала, свое присутствие в Вашингтоне в понедельник также подтвердили президент Финляндии Александр Стубб и президент Франции Эммануэль Макрон.
Источник: Iz.Ru