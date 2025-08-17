Уиткофф заявил, что Трамп и Зеленский обсудят вопрос территорий

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф в интервью телеканалу CNN заявил, что 18 августа президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят вопрос территорий в украинском конфликте.

«Основной вопрос [для урегулирования украинского конфликта] — это вопрос обмена территориями. <...> Мы намерены обсудить это в понедельник», — заявил он.

Спецпосланник выразил надежду, что американская сторона добьется ясности и все завершиться мирной сделкой «очень скоро».

По его словам, в ходе переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о гарантиях безопасности для Украины, однако теперь все зависит от Киева.

Источник: Gazeta.Ru