В Индонезии не менее 29 человек пострадали при землетрясении магнитудой 6,0 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 29 человек пострадали в округе Посо индонезийской провинции Центральный Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,0.

Об этом 17 августа сообщило Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB).

«Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в округе Посо провинции Центральный Сулавеси. <...> По предварительным данным, пострадали 29 человек», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

По данным агентства, эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-западу от Посо, в 82 км к северо-востоку от Сиги, в 89 км к северо-западу от Северного Моровали, в 93 км к юго-востоку от города Палу и в 1,6 тыс. км к северо-востоку от Джакарты. В результате происшествия 13 пострадавших госпитализировали, состояние двух из них оценивается как критическое.

По предварительной информации, погибших нет. Угроза цунами не объявлялась.

Источник: Iz.Ru

09:45

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Индонезии.

Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки произошли в 02:38 по бакинскому времени к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси. В населенном пункте проживают около 50 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Источник: Gazeta.Ru