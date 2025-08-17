Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Индонезии.

Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки произошли в 02:38 по бакинскому времени к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси. В населенном пункте проживают около 50 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Источник: Gazeta.Ru