Землетрясение произошло у берегов Индонезии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Индонезии.
Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).
По ее данным, подземные толчки произошли в 02:38 по бакинскому времени к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси. В населенном пункте проживают около 50 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Источник: Gazeta.Ru
