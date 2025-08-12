Курорт Sea Breeze станет самым дорогим мегапроектом в истории Узбекистана - ПОДРОБНОСТИ

Ранее Кабинет министров Узбекистана издал постановление, дающее зеленый свет реализации крупного инвестиционного проекта по строительству всесезонного курорта Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища.

Inbusiness.kz сообщает, что в качестве исключения впервые застройщику – совместному предприятию Sea Breeze Uzbekistan при участии азербайджанской компании Agalarov Development разрешено вести строительно-монтажные работы до 31 декабря 2029 года параллельно с разработкой проектно-сметной документации.

Подчеркивается, что тем самым правительство Узбекистана сделало решительный шаг к ускорению реализации крупнейшего в истории Узбекистана и даже всей Центральной Азии инвестпроекта в сфере туризма общей стоимостью от 5 до 10 миллиардов долларов США – отмечается, что в связи с этим государство предоставляет азербайджанскому инвестору беспрецедентные полномочия и создает исключительные условия.

Кабинет министров поручил хокимияту Ташкентской области, министерству инвестиций и дирекции туристско-рекреационной зоны «Чарвак» в кратчайшие сроки, в течение двух месяцев, заключить с инвестором все необходимые соглашения.

В настоящее время под проект выделено 577 гектаров земли в Бостанлыкском районе, что соответствует площади 13 Ватиканов - совместное предприятие Sea Breeze Uzbekistan получит эту землю в прямую аренду на четверть века (25 лет) с правом приоритетного продления.

В рамках соглашения инвестор будет владеть следующими правами - самостоятельно разрабатывать генплан нового города-курорта, утверждать отраслевые программы и даже устанавливать тарифы на коммунальные услуги на территории курорта по своему усмотрению, но для этого потребуется согласие Кабинета министров. Сообщается, что также может по своему усмотрению делить предоставленные ей земельные участки на более мелкие лоты и сдавать их в субаренду третьим лицам, например, другим инвесторам.

Отдельное и особое внимание в правительственном постановлении уделено экологическим гарантиям - ключевым и самым строгим требованием является полный запрет на сброс сточных вод и отходов в Чарвакское водохранилище и реку Чирчик; все стоки должны будут направляться на очистные сооружения города Чирчика. В документе прямо указано, что несоблюдение данного требования станет безусловным основанием для немедленной остановки проекта и прекращения права аренды на землю. Контроль за соблюдением экологических и градостроительных норм возложен на Генпрокуратуру.

В результате осуществления данного проекта ожидается создание более 10 тысяч новых рабочих мест, повышение объема туристического экспорта до полумиллиарда долларов, доведение числа иностранных туристов до 5 миллионов человек ежегодно.

