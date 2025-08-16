В Республике Конго шесть человек погибли при крушении самолета «Антонов»

В Республике Конго шесть человек погибли в результате крушения самолета «Антонов» после столкновения с деревом.

Об этом 16 августа сообщает новостной портал Actualite.

«Самолет, летевший из Лубуту, потерпел крушение недалеко от Кисангани, в 34 км, <...> столкнувшись с деревом на дороге Итури. По данным предварительного расследования, шесть человек погибли, выжил только один», — говорится в материале.

Отмечается, что среди погибших были два иностранных пилота. По данным портала, самолет принадлежал местному пастору.

Источник: Iz.Ru