СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья короля Карла III

Здоровье короля Великобритании Карла III, который болен онкологией, в последние месяцы сильно ухудшилось.

Об этом 16 августа сообщил портал Radar Online со ссылкой на источники.

«В последние месяцы его здоровье значительно ухудшилось. Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сказал источник издания.

Уточняется, что король Великобритании стал с трудом передвигаться по своему поместью в Норфолке, а также использует алкогольные напитки для снятия боли от болезни.

Источник: Iz.Ru