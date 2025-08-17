СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья короля Карла III
Здоровье короля Великобритании Карла III, который болен онкологией, в последние месяцы сильно ухудшилось.
Об этом 16 августа сообщил портал Radar Online со ссылкой на источники.
«В последние месяцы его здоровье значительно ухудшилось. Трость — это не просто традиционный аксессуар для королевского портрета, она стала необходимостью», — сказал источник издания.
Уточняется, что король Великобритании стал с трудом передвигаться по своему поместью в Норфолке, а также использует алкогольные напитки для снятия боли от болезни.
Источник: Iz.Ru
