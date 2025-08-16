Госдеп США приостановил выдачу виз для жителей сектора Газа

Государственный департамент США приостановил выдачу виз для жителей сектора Газа.

Об этом 16 августа ведомство сообщило в соцсети X (бывш. Twitter).

«Выдача всех гостевых виз гражданам Газы приостанавливается», — следует из заявления американского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что на данный момент Госдеп занимается проверкой процесса и методов, которые были использованы при выдаче временных медицинских и гуманитарных виз за последние дни.

Источник: Iz.Ru