Зеленский отказался отдать весь Донбасс России во время разговора с Трампом - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался отдавать Донбасс во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщают источники Reuters.

По информации издания, на саммите на Аляске Владимир Путин настаивал на том, чтобы Украина отдала России всю Донецкую область. В то же время источники Reuters сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп передал ему это требование, предложив заморозить фронт при таких условиях, однако президент Украины отклонил такое предложение.

В издании также добавили, что Зеленский подтвердил намерения встретиться с Путиным, однако требует надежных гарантий безопасности. В свою очередь европейские лидеры поддержали Украину и заявили о планах усилить санкции против России.

Источник: УНИАН