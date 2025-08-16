Зеленский отказался отдать весь Донбасс России во время разговора с Трампом - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский отказался отдавать Донбасс во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщают источники Reuters.
По информации издания, на саммите на Аляске Владимир Путин настаивал на том, чтобы Украина отдала России всю Донецкую область. В то же время источники Reuters сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп передал ему это требование, предложив заморозить фронт при таких условиях, однако президент Украины отклонил такое предложение.
В издании также добавили, что Зеленский подтвердил намерения встретиться с Путиным, однако требует надежных гарантий безопасности. В свою очередь европейские лидеры поддержали Украину и заявили о планах усилить санкции против России.
Источник: УНИАН