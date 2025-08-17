Не менее восьми человек погибли в результате наводнения в Китае
В результате наводнения в Китае погибли как минимум восемь человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
Об этом 17 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ.
«По меньшей мере восемь человек погибли в результате внезапного наводнения на севере Китая», — говорится в материале.
Уточняется, что наводнение произошло около 22:00 16 августа в северном регионе Внутренней Монголии.
Попавшие в стихийное бедствие люди отправились в поход, на данный момент известно только об одном эвакуированном с места трагедии человеке. Работа по поиску еще четырех пропавших без вести продолжается, сообщили в СМИ.
Источник: Iz.Ru
259