Bloomberg узнал переданную Трампом Киеву позицию Москвы по мирному урегулированию

First News Media21:17 - Сегодня
Трамп после встречи с Путиным на Аляске сообщил Зеленскому, что Россия хочет установить контроль над всей территорией Донбасса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сам Зеленский ранее исключал возможность уступить Москве все территории, на которые претендуют "ДНР" и "ЛНР", напоминает агентство. Источники Bloomberg утверждают, что Москва со своей стороны была бы готова отказаться от претензий на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует.

Трамп также выразил готовность внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, если речь не будет идти об участии НАТО, утверждают источники.

Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Путиным на Аляске сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Россия хочет установить контроль над всей территорией Донбасса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, в разговоре с Зеленским Трамп подчеркнул, что Украина должна сама решить, что делать со своими территориями.

Зеленский ранее уже неоднократно исключал возможность уступить Москве все территории, на которые претендуют "ДНР" и "ЛНР", напоминает агентство. Источники Bloomberg утверждают, что Москва со своей стороны была бы готова отказаться от претензий на те части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, что фактически будет означать заморозку линии фронта.

В разговоре с европейскими лидерами Трамп выразил готовность внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины, если речь не будет идти об участии НАТО, рассказали источники. Трамп предположил, что Путин не будет против такого сценария, отметили собеседники Bloomberg.

По данным газеты The Telegraph, США предложили Украине гарантии безопасности «по образцу НАТО» в случае мирного соглашения, хотя официально Киев не станет присоединяться к оборонному альянсу. Такие гарантии означали бы, что США и европейские союзники Украины будут обязаны помочь ей в случае нападения на страну в будущем.

Источник: forbes.ru

