Израиль заявил об атаке на энергетический объект хуситов в районе Саны

First News Media11:26 - Сегодня
Израиль заявил об атаке на энергетический объект хуситов в районе Саны

Израильские военные нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры, контролируемому режимом хуситов, в районе Саны в Йемене.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ведомства, операция стала ответом на неоднократные атаки хуситов на израильскую территорию, включая запуск ракет и беспилотников.

В ЦАХАЛ отметили, что удар был нанесен с расстояния около двух тысяч километров от Израиля и был направлен на объект, использовавшийся хуситами для террористической деятельности. Военные подчеркнули, что режим хуситов действует под контролем и финансированием Ирана с целью нападений на Израиль и его союзников, а также использует морские маршруты для угроз международной торговле и судоходству.

В пресс-службе добавили, что Израиль будет продолжать противодействовать атакам хуситов и предпринимать меры для нейтрализации угрозы для государства, где бы она ни возникла.

Источник: Gazeta.Ru

229

