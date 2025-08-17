В МИД Франции выступили против демилитаризации Украины

Франция выступает против демилитаризации Украины, укрепление украинских вооруженных сил должно быть одной из гарантий безопасности.

Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете La Tribune Dimanche.

По его словам, в договоре об урегулировании конфликта в Украине должны быть прописаны «четкие гарантии безопасности Киеву». Он отметил, что Франция разрабатывает эти гарантии вместе с Британией и «коалицией желающих».

«Это потребует прежде всего наличия сильной украинской армии, поэтому любые намерения «демилитаризировать» Украину являются неприемлемыми», — сказал Аддад.

Он добавил, что страны, входящие в «коалицию желающих», готовы обеспечить гарантии безопасности Украине.

Источник: Gazeta.Ru