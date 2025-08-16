 Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран | 1news.az | Новости
Политика

Билал Эрдоган: Мы рады видеть в Азербайджане единство прибывших из тюркоязычных стран

First News Media23:00 - Сегодня
Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган выразил удовлетворение, что люди, прибывшие из тюркоязычных стран на IV Национальный фестиваль "Яйлаг" в Азербайджан, проявляют единство.

Об этом сообщает корреспондент Report из Гёйгёля, где прошла церемония открытия фестиваля.

Общаясь с журналистами после церемонии, Б. Эрдоган рассказал о работе, которая ведется для сохранения культурной идентичности и ценностей.

"Эту картину очень отчетливо можно увидеть в родном Азербайджане. Мы выражаем удовлетворение тем, что видим, как семьи, прибывшие со всех уголков тюркского мира, демонстрируют единство в Азербайджане. Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за то, что он поддерживает национальные виды спорта и культуру", - сказал он.

