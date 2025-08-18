Пострадавший во время нападения вооруженных сил Армении на Лачин: Четверо членов нашей семьи погибли во время артобстрела

18 августа Чингиз Алмамедов, правопреемник пострадавших, дал показания на судебном процессе в Бакинском военном суде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, он заявил, что является вынужденным переселенцем из Лачинского района. Потерпевший также сказал, что как сотрудник полиции участвовал в обороне Лачина. Во время оккупации Лачина его отец Идрис Алмамедов, брат Эхтирам Алмамедов, супруга брата Махира Алмамедова и малолетний племянник погибли в результате артиллерийского обстрела, произведенного из Горусского района Армении. Ч.Алмамедов отметил, что все они были похоронены в Агджабединском районе.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.