Трамп рассматривает гарантии безопасности Украины вне рамок НАТО

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что не будет говорить о вступлении Украины в НАТО.

При этом американский лидер пообещал очень хорошую защиту в рамках мирного урегулирования.

Также президент США не склонен обсуждать гарантии безопасности для Киева по линии НАТО. "Я не знаю зачем давать гарантии безопасность по линии НАТО, у нас собрались лидеры из Европы, они хотят помочь в этом", - подчеркнул Трамп.

Как известно, после Зеленского Трамп намерен принять лидеров ряда стран ЕС и Великобритании, находящихся в Вашингтоне.