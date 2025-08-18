Трамп допустил проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что за его встречами с президентом Украины и европейскими лидерами может последовать трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает Reuters.

Это произойдет в том случае, если сегодняшние переговоры в Белом доме пройдут успешно, подчеркнул политик. При этом он не конкретизировал, какой именно исход переговоров может заложить основу для проведения трехстороннего саммита.

«Если сегодня все получится, у нас будет трехсторонняя встреча,— сказал Дональд Трамп. — Мы собираемся работать с Россией, мы собираемся работать с Украиной».