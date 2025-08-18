Советник Хаменеи: Война с Израилем или США может начаться в любой момент

Яхья Рахим Сафави, старший военный советник Верховного лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что новая война с Израилем или США может начаться в любой момент.

«Мы не находимся в состоянии прекращения огня, мы находимся в состоянии войны. Никаких протоколов, положений или соглашений между нами и США или Израилем не было. Я думаю, может случиться еще одна война, а после нее войн может больше не быть», — сказал он иранским СМИ, на которые ссылается MigNews.

Он добавил, что американцы и израильтяне утверждают, что создают мир посредством силы.

«Поэтому Иран тоже должен стать сильным, потому что в системе природы слабые оказываются растоптанными. Мы должны усилить нашу дипломатическую, медийную, ракетную, беспилотную и киберстратегию нападения. Мы, военные, прорабатываем сценарии, видим наихудший сценарий и готовим план на него», — подчеркнул Сафави.