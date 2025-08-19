В Музее ковра состоится выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее ковра состоится выставка «Магия ковра, звучащая в веках» члена Союза художников Азербайджана, члена специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) Милены Набиевой.

На выставке будет представлено около полусотни художественных произведений - работы, важное место в которых занимает ковровые композиции и орнаменты, и которые мастерски отражают национальную архитектуру, природу и цветочные мотивы, сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанский национальный музей ковра.

Милена Набиева отличается и оригинальным художественным подходом: сперва она переносит на холст орнаменты, затем на этом фоне выстраивает основной сюжет. Таким способом художница добивается единства ковровых мотивов с азербайджанской архитектурой, природным пейзажем родного края и его дарами. В этом отношении особого внимания заслуживают работы «Айва с райского сада», «Воскресное утро», «Малыбейли», «Влюблённость», «Букет любви», «Букет уверенности». В этих произведениях эстетические коды прошлого органично сочетаются с современным мышлением, а язык орнаментов выражает глубокое уважение к нашей истории и богатому культурному наследию Азербайджана.

Проведение выставки в Азербайджанском национальном музее ковра обусловлено тем, что художница широко использует в своем творчестве национальные ковровые композиции и орнаменты. Подчеркнем, что музей оказывает постоянную поддержку художникам, обращающимся к ковровой теме.

Отметим, что работы Милены Набиевой были представлены в Баку, Париже, Анкаре и Санкт-Петербурге. Выставка «Магия ковра, звучащая в веках» - это очередной этап на пути искусства, в котором она выражает культурное наследие Азербайджана цветами, рисунками и новыми идеями.

Выставка продлится до 21 сентября.