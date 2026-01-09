 Новый голливудский фильм о борьбе со стихией начинается с мудрости Низами Гянджеви - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Новый голливудский фильм о борьбе со стихией начинается с мудрости Низами Гянджеви - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:53 - Сегодня
Открывающая сцена драматического триллера режиссера Джо Карнахана «Not Without Hope» (Выживший) сразу задаёт тон экстремальной борьбы человека со стихией.

На экране появляется цитата великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви: «In the hour of adversity, be not without hope, for crystal rain falls from the black clouds». На азербайджанском языке она звучит следующим образом «Çətinlik anında ümidsiz olmayın, çünki büllur yağış qara buludlardan yağır» (В час испытаний не оставайся без надежды - даже из тёмных облаков льётся чистый дождь).

Данная цитата Н.Гянджеви напоминает о том, что даже в самой опасной ситуации нельзя терять надежду. Отметим, что в титрах фильма допущена ошибка, и имя поэта указано как «Izami» - пропущена буква «N».

Сюжет фильма, главные роли в котором сыграли Закари Ливай и Джош Дюамель, основан на реальных событиях: ураганный ветер переворачивает рыбацкую лодку в 70 милях от Мексиканского залива. Четверо друзей оказываются в ледяной воде, а сильный шторм не даёт спасателям приблизиться. Экипажу предстоит экстремальная проверка на командную работу и выносливость - с одной целью: победить стихию… и самих себя.

Трейлер фильма «Not Without Hope» доступен для просмотра здесь.

Lifestyle

