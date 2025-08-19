 Задержан нарушитель, повредивший автобусную остановку в Бинагадинском районе - ВИДЕO | 1news.az | Новости
Общество

Задержан нарушитель, повредивший автобусную остановку в Бинагадинском районе - ВИДЕO

Феликс Вишневецкий17:18 - Сегодня
Полиция расследовала видеозаписи, на которых запечатлены повреждение автобусной остановки в Бинагадинском районе столицы и антисанитарное состояние на территории.

Лицо, повредившее государственное имущество и создавшее антисанитарные условия в общественном месте, вызывавшее законное недовольство граждан, было задержано, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что в отношении задержанного приняты меры ответственности.

434

