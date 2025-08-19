 Число погибших при взрыве на российском заводе «Эластик» возросло до 25 | 1news.az | Новости
Число погибших при взрыве на российском заводе «Эластик» возросло до 25

First News Media09:30 - Сегодня
Число погибших при взрыве на российском заводе «Эластик» возросло до 25

Число погибших при пожаре и взрыве в пороховом цеху на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области России увеличилось до 25 человек, ранее была информация о 23 погибших.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"На месте аварийно-спасательных работ в поселке Лесной извлечено тело еще одного погибшего. Общее число пострадавших 158 человек, из них 25 погибло", - говорится в сообщении.

Отметим, что инцидент произошел утром 15 августа. В одном из производственных цехов предприятия произошло возгорание с последующим пожаром. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

