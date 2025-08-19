В Ичеришехер запущены экологичные гольфкар-автобусы по доступной цене - ФОТО

В Ичеришехер запущена новая экологически чистая услуга общественного транспорта - гольфкар-автобусы.

На территории Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер начал работу новый транспортный сервис - теперь жители и гости могут удобно, быстро и экологично передвигаться по основным маршрутам, используя гольфкар-автобусы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Управления Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер.

Маршрутная линия начинается от Девичьей башни и проходит по улицам Гюлля, Кичик Гала, Вели Мамедова, Асафа Зейналлы и Беюк Гала, завершаясь на конечной остановке у Девичьей башни - линия охватывает наиболее востребованные дороги заповедника, по маршруту предусмотрено 10 остановок.

На первом этапе на маршрут выпущены два гольфкара – отмечается, что по мере роста числа пассажиров количество транспортных средств будет увеличено.

Подчеркивается, что при планировании маршрута особое внимание было уделено близости к туристическим и культурным объектам - пассажиры, используя этот транспорт, смогут с удобством добраться до таких достопримечательностей, как Девичья башня, Дворец Ширваншахов и дом-музей Максуда Ибрагимбекова.

Воспользоваться гольфкар-автобусами может любой желающий без ограничений. Для детей до 10 лет и пассажиров старше 60 лет услуга является бесплатной - для остальных стоимость проезда составляет 1 манат.

На первом этапе режим работы установлен с 14:00 до 22:00.

Работающие на электричестве гольфкар-автобусы не наносят вреда окружающей среде, не создают шум, соответствуют экологическим стандартам, необходимым для сохранения исторических памятников, и будут способствовать снижению транспортной нагрузки в Ичеришехер.

«Всех приглашаем воспользоваться новой услугой гольфкар-автобусов, чтобы открыть для себя историческую красоту Ичеришехер и ощутить комфорт экологически чистого транспорта», - отмечают в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер.