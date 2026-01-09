Азербайджан вошел в топ-5 стран по уровню тестостерона
Сайт World Population Review опубликовал новый сравнительный рейтинг стран по среднему уровню тестостерона (нг/дл), составленный на основе данных различных международных исследований.
Азербайджан занимает достойное четвертое место в этом списке.
Топ-5 стран по уровню тестостерона:
-
Узбекистан — 773 нг/дл
-
Хорватия — 752 нг/дл
-
Камерун — 731 нг/дл
-
Азербайджан — 694 нг/дл
-
Монголия — 693 нг/дл
Отметим, что данные, представленные в рейтинге, носят обобщённый характер и были собраны из различных исследований за разные годы. Они не являются точным медицинским показателем для всего населения, но всё же дают представление о средних уровнях тестостерона в этих странах.
