Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской борьбе - ФОТО

В рамках чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе завершились соревнования по греко-римскому стилю, сообщает İdman.Biz.

В третий соревновательный день были разыграны медали в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг. По итогам поединков чемпионами страны стали Айхан Джавадов (60 кг), Фарид Халилов (67 кг), Сянан Сулейманов (77 кг), Ислам Аббасов (87 кг) и Бека Канделаки (130 кг).

Серебряные награды завоевали Зияд Зейналов (60 кг), Магомед Шюкюрзаде (67 кг), Реван Нуриев (77 кг), Лачин Велиев (87 кг) и Сархан Мамедов (130 кг). Бронзовыми призерами стали Нихад Гулузаде и Мурад Мамедов (60 кг), Магомед Гасымзаде и Мурад Алиев (67 кг), Нихад Мамедли и Давуд Мамедов (77 кг), Абдулла Гасанов и Саид Ахундзаде (87 кг), а также Мезаиим Марданов и Айхан Марданов (130 кг).

Соревнования чемпионата Азербайджана продолжаются, впереди поединки по вольной борьбе.