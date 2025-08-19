 Ильхам Алиев принял президента по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев принял президента по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. - ФОТО

First News Media11:50 - Сегодня
Ильхам Алиев принял президента по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. - ФОТО

19 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. Джареда Коэна.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В ходе беседы с удовлетворением говорилось о встрече главы нашего государства с Джаредом Коэном в Давосе в январе этого года.

Было отмечено, что с 2010 года между нашей страной и компанией The Goldman Sachs Group Inc. налажено плодотворное сотрудничество, выражено удовлетворение успешным партнерством Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с этой компанией.

На встрече была затронута важность достигнутого 8 августа в Вашингтоне при поддержке Президента США успеха в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, подчеркнуто, что эти результаты создают широкие возможности для всестороннего развития региона.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашей страной и компанией The Goldman Sachs Group Inc.

Отметим, что The Goldman Sachs Group Inc. была основана в 1869 году. Ведущий глобальный финансовый институт, предоставляющий услуги в сфере инвестиционного и потребительского банкинга, ценных бумаг, управления активами, в настоящее время функционирует более чем в 40 странах мира. Компания, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, управляет активами на сумму 2,8 триллиона долларов США.

Поделиться:
306

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял президента по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. - ...

Общество

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области лишили российского ...

Общество

Госкомитет призывает родителей и общество защищать детей от опасного контента в ...

Общество

Азербайджанский национальный градостроительный форум в этом году пройдет в двух ...

Xроника

Ильхам Алиев принял президента по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. - ФОТО

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Словакии в Азербайджане

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Израиля - ФОТО

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Антониу Кошта позвонил президенту Азербайджана

Президент: Зангезурский коридор — это новый проект по развитию связей, который станет одним из важных звеньев международных транспортных маршрутов

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Индонезии

Эмомали Рахмон направил письмо Ильхаму Алиеву

Последние новости

Водитель, внесший изменения в конструкцию автомобиля, пойман за автохулиганство и арестован - ВИДЕО

Сегодня, 13:02

В одном из общежитий Баку произошел пожар, есть пострадавший

Сегодня, 12:40

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области лишили российского гражданства

Сегодня, 12:25

В Саатлы автомобиль упал в водоканал, есть пострадавший

Сегодня, 12:18

Экосистема Bir была представлена на международной конференции «Ai4 2025»

Сегодня, 12:00

Ильхам Алиев принял президента по глобальным вопросам компании The Goldman Sachs Group Inc. - ФОТО

Сегодня, 11:50

Айгюн Кязимова в новом звучании и оригинальном видеоформате - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Названо число азербайджанских студентов, обучающихся в Турции

Сегодня, 11:30

Эмин Агаларов объявил о подготовке к концерту Дженнифер Лопес - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Госкомитет призывает родителей и общество защищать детей от опасного контента в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 11:10

Азербайджанский национальный градостроительный форум в этом году пройдет в двух городах

Сегодня, 10:55

Азербайджанская нефть подешевела

Сегодня, 10:37

Поступления по обязательным социальным страховым взносам превысили прогноз

Сегодня, 10:25

В Ичеришехер запущены экологичные гольфкар-автобусы по доступной цене - ФОТО

Сегодня, 10:15

Полиция задержала виновных в пожаре на поле в Ходжавендском районе

Сегодня, 10:05

Лига чемпионов: «Карабах» сегодня проведет первый матч в плей-офф

Сегодня, 09:50

Число погибших при взрыве на российском заводе «Эластик» возросло до 25

Сегодня, 09:30

В Зангилане задержан водитель, умышленно сбивший насмерть пешехода

Сегодня, 09:10

В Ходжалы задержан виновник пожара

Сегодня, 08:55

На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Сегодня, 08:45
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06