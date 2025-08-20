Нетаньяху обвинил Макрона в антисемитизме, Макрон ответил

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности признать Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре «разжигает антисемитизм».

Об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, направленном французскому лидеру.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», - написал премьер еврейского государства в документе, его текст приводит европейское издание Politico.

В письме Нетаньяху указывал на некие «антисемитские инциденты», произошедшие во Франции за последние месяцы. По его мнению, они связаны с политикой Франции по отношению к Израилю. Отмечается, что решение Парижа «поощряет террор [палестинского движения] ХАМАС, усиливает нежелание ХАМАС освобождать заложников, придает смелости тем, кто угрожает французским евреям, и разжигает ненависть к евреям, которая теперь царит на улицах» Франции.

Администрация Макрона, в свою очередь, назвала эти заявления «ошибочными и отвратительными», пообещав, что они «не останутся без ответа».

А сам Макрон заявил, что «республика защищает и всегда будет защищать» евреев, передает Euronews.

Президент Франции назвал обвинения Нетаньяху в свой адрес «ошибочными и нелепыми».

Между тем, как отмечает Euronews, число антисемитских актов во Франции действительно резко возросло после 7 октября 2023 года — нападения ХАМАС на Израиль. По оценкам французской полиции, в 2024 году зарегистрировано 1570 антисемитских актов, что составляет 62% всех преступлений на религиозной почве.

Во Франции проживает не только самая большая еврейская община в Западной Европе — около 500 000 человек, но и чрезвычайно многочисленная арабо-мусульманская община, по традиции сильно обеспокоенная происходящим на Ближнем Востоке.

Эммануэль Макрон вскоре после 7 октября выразил свою солидарность с Израилем и часто общался по телефону с Биньямином Нетаньяху, но позже число контактов заметно сократилось, а Макрон присоединился к критикам действий Израиля в Секторе Газа.