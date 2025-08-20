В Баку созданы еще две зоны посадки/высадки пассажиров на автобусных полосах - ФОТО

Для обеспечения удобной посадки и высадки пассажиров легковых автомобилей на автобусных полосах Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) продолжает создавать специальные места.

Очередные такие площадки обустроены на пересечении улиц Джафара Джаббарлы и Бясти Багировой (напротив Caspian Plaza), а также на пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Хагани Рустамова (рядом с центром «ASAN Xidmət» №2), сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

В обоих местах установлены соответствующие указатели.

Цель создания этих зон - обеспечить возможность посадки и высадки пассажиров без помех для движения общественного транспорта по автобусным полосам.

«При их использовании необходимо создавать условия для беспрепятственного движения общественного транспорта, осуществлять посадку и высадку в кратчайшие сроки, а также строго соблюдать правила безопасности и маневрирования», - отмечают в AYNA.