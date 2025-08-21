Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями сел Венгли и Кёлатаг Агдеринского района - ФОТО

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работой по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Венгли Агдеринского района, побывали в доме жителя села Векила Мамедова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, затем глава государства и первая леди встретились и побеседовали с жителями сел Венгли и Кёлатаг.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, добро пожаловать.

Жители: Господин Президент, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что бывшие переселенцы прибыли в села Кёлатаг и Венгли 5-6 дней назад. Добро пожаловать.

Жители: Большое спасибо. И Вам добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Здесь для вас созданы прекрасные условия. Все квартиры отремонтированы, есть приусадебные участки, вода, вся инфраструктура, все необходимое. Самое главное – прекрасная природа и родная земля. Поздравляю вас.

Жители: Да, господин Президент. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы с Мехрибан ханым побывали и в селе Кёлатаг, а теперь мы здесь – в селе Венгли. Мы бывали здесь и раньше. Когда приезжали в прошлый раз, это село находилось в плачевном состоянии. А теперь мы его восстановили, прекрасно отремонтировали. Здесь есть все условия для комфортной жизни.

Жители: Да хранит Вас Аллах, господин Президент. Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни. Да хранит Вас Аллах! Добро пожаловать. Мы благодарны Всевышнему за этот день. Спасибо, что подарили нам этот день, наша мечта сбылась. Пусть Аллах всегда помогает Вам!

Житель: Как говорил наш великий лидер, мы вернулись на земли наших предков.

Президент Ильхам Алиев: Слава Аллаху, поздравляю.

Жительница: Да хранит Вас Аллах, господин Президент!

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Живите здесь, на родной земле в спокойствии и здравии.

Жители: Дай ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни, будьте всегда во главе этого народа. Хвала Всевышнему за этот день.

Президент Ильхам Алиев: И вам спасибо. Добро пожаловать.

Житель: Да хранит Вас Аллах!

Президент Ильхам Алиев: Здесь такой прекрасный воздух, в Баку такого нет.

Жители: Будьте всегда во главе Азербайджана. Да ниспошлет Аллах Вам долголетия, крепкого здоровья. Пусть Аллах оберегает Вас и Вашу семью.

Президент Ильхам Алиев: Период изгнания закончился, остался позади.

Жители: Большое спасибо, да ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни. Да поможет Вам Аллах, Вы вернули нам достоинство, хвала Всевышнему за этот день.

Президент Ильхам Алиев: Жить долгие годы вдали от родных мест – это огромное страдание.

Житель: Это очень тяжело, мы испытали много страданий.

Президент Ильхам Алиев: Это как физические, так и моральные страдания. И земли мы освободили, сражаясь. Никто нам их не вернул.

Жители: Пусть Ваш кулак всегда будет крепким. Всегда будьте во главе Азербайджана, аминь. Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Давайте сфотографируемся.

Жители: Хвала Всевышнему за этот день. Это была наша мечта, она стала реальностью. Мы жили в Имишли, Кюрдамире.

Президент Ильхам Алиев: И там в лагере беженцев?

Жители: В городке. Вы заботились о нас. Мы видим как живут беженцы в других странах, и мы Вам благодарны. Вы не оставляли нас без внимания, мы очень Вами довольны. Всегда будьте нашим Президентом! Молю Аллаха, чтобы Ваш «Железный кулак» был вечным. Карабах – это Азербайджан! Да здравствует наш Президент! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует наш народ! Да здравствует наш Президент!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Похоже, эти девушки родились во время оккупации.

Жители: Да, да.

Девушка: Да, хоть мы и молоды, наши сердца всегда бились любовью к Родине.

Жительница: Я ушла отсюда пешком в 1992 году, прошла через многие трудности, испытания. Теперь, слава Аллаху, наша мечта сбылась. Пусть Аллах хранит нашего Президента Ильхама Алиева, он подарил нам этот день. Всевышний, храни Мехрибан ханым, пусть наше государство всегда будет на высоте.

Президент Ильхам Алиев: Давайте вместе скажем: Карабах – это Азербайджан!

Жители: Карабах – это Азербайджан! Да здравствует наш Лидер! Да поможет Вам Аллах!

Президент Ильхам Алиев: Всего доброго.

Жители: Счастливого пути.

Х Х Х

Отметим, что Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посетили село Венгли 7 ноября 2023 года.

Расположенное на берегу реки Хачин, село входит в одноименный административно-территориальный округ Агдеринского района. Оно было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году. В результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в сентябре 2023 года, село было освобождено от оккупации.

Из 391 частного дома в селе 52 находились в непригодном состоянии, а 339 были частично пригодными для проживания. 60 частных домов уже полностью восстановлены, еще 60 планируется восстановить к 1 сентября, а 219 – будут отремонтированы и восстановлены в 2026 году.

15 августа этого года 22 семьи, в целом 83 человека, вернулись в родное село Венгли. К концу августа сюда будут переселены еще 38 семей (143 человека).

В настоящее время в селе Венгли продолжаются работы по созданию современной социальной инфраструктуры. Так, отремонтированы 4 трансформатора и существующая 3-километровая линия электропередачи, ведутся работы по прокладке дополнительной 1,5-километровой линии. 60 домов в селе обеспечены водой, к концу сентября этот населенный пункт будет полностью обеспечиваться питьевой водой. Действующий газопровод восстановлен, планируется восстановить линию протяженностью 3 тыс. 500 погонных метров. Кроме того, в село проложен новый газопровод и планируется прокладка дополнительного участка.

В селе разбит парк, в котором созданы все условия для отдыха жителей и эффективной организации их досуга. На территории созданы площадь флага, спортивная и детская игровая площадки, рекреационная зона и озеленительная полоса.