Советник министра обороны Армении подал в отставку на фоне слухов об аресте его сына - СМИ

Генерал-майор Артак Тоноян подал заявление об уходе с должности советника министра обороны Армении, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на 24News.

В самом ведомстве эту информацию пока не комментируют.

Ранее в СМИ появилась информация об аресте его сына Арташеса Тонояна. Он проходит по делу об убийстве 24-летнего мужчины, застреленного 15 августа у дома криминального авторитета Рустама Степаняна, известного как «Толстый Рустам».

По данным следствия, молодого человека с огнестрельным ранением обнаружили в селе Прошян. Его доставили в больницу, но спасти не удалось. Правоохранители задержали троих подозреваемых, суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста. Среди задержанных оказался и Арташес Тоноян.

Отмечается, что погибший не имел связей с криминальными кругами. Причины, по которым он оказался на месте происшествия и получил смертельное ранение, пока устанавливаются.