Юбилейнай победа клуба Полины Рагимовой

First News Media10:00 - Сегодня
Греческий «Паниониос», за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова, продлил победную серию во всех турнирах до десяти матчей.

В первой игре наступившего года в греческой лиге команда переиграла АЕК со счетом 3:1. «Паниониос» набрал 27 очков и идет на третьем месте в таблице.

Десять побед клуба сложились не только из результатов матчей чемпионата Греции, но также Кубка Челлендж и Суперкубка страны, в котором был обыгран «Олимпиакос» - 3:2. Таким образом, П.Рагимова помогла коллективу из Афин выиграть первый трофей в текущем сезоне и в перспективе замахнуться на чемпионство.

